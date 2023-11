Un grave incidente sul lavoro si è verificato venerdì mattina nel Milanese, all'interno di un'azienda a Pessano con Bornago (Milano). A rimanere ferito, secondo quanto riferito dal 118, è un uomo di 45 anni, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale.

E' accaduto alle 8.30 in un'azienda situata in via Volta 11, la Albaplant, che produce forni industriali. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.



