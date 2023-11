Calcio: Monza con la scritta contro la violenza sulle donne

Il Monza in campo contro la violenza sulle donne. Presentato allo U-Power Stadium il progetto che porterà sulle magliette del clun brianzolo - al posto del brand Motorola - proprio una scritta di sensibilizzazione sulla tematica, "aberrante e primitiva", come spiega Carlo Balocco, direttore generale di Motorola. Durante la partita di Monza-Torino, in programma domani, sulla maglia della squadra di Palladino sarà presente la scritta "Era l'uomo dei miei sogni, oggi è il mio incubo", per sensibilizzare proprio sul tema della violenza nei confronti delle donne. Alla fine della partita le maglie saranno firmate e messe all'asta e il ricavato sarà devoluto per l'associazione.

"La Lega farà le proprie iniziative il prossimo turno di campionato, quando noi giocheremo a Cagliari", spiega l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani. "Mi sembra un'iniziativa molto bella e un atto di grande responsabilità sociale. Sin dai tempi del Milan, con il presidente Silvio Berlusconi, abbiamo sempre cercato di trasmettere dei valori e continuo a insistere sulla mia tesi: l'appartenenza ti aiuta a ottenere certe cose".



