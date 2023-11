Arrestato l'uomo 'scorta' delle borseggiatrici della metro

Un 24enne romeno è stato arrestato, dalla Polizia di Stato, a Milano, subito dopo un presunto furto con destrezza ai danni di una coppia di turisti asiatici avvenuto in piazza del Duomo. Il giovane, che secondo gli investigatori sarebbe un soggetto più volte visto mentre 'scortava' delle borseggiatrici sulle linee della metropolitana, avrebbe agito con una complice che invece è riuscita a scappare con l'orologio della coppia.

E' accaduto ieri sera quando i due, entrambi filippini, secondo quanto riferito in Questura sono stati pedinati e borseggiati. Al turista, un 48enne, mancava poi da un borsello un orologio del valore di circa 8mila euro. Ma i ladri erano seguiti da agenti in borghese della Squadra mobile: l'uomo è stato bloccato e arrestato mentre la donna, scesa alla fermata Duomo della metropolitana, è riuscita a dileguarsi.



