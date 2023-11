Affitti brevi, nozione interpretativa dei Commercialisti Milano

"Il concetto di 'appartamenti' è un termine atecnico privo di una sua precisa connotazione giuridica per questo abbiamo adottato come definizione quella contenuta nel glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare redatto dall' Agenzia del Territorio unitamente a Tecnoborsa. In tale documento si legge infatti che l'appartamento è una 'unità immobiliare urbana a destinazione abitativa di tipo privato costituita da uno o più locali ed annessi situati in una costruzione ad uso residenziale o promiscuo composta da più unità abitative. L'appartamento può avere accesso esterno ovvero da uno spazio comune all'interno della costruzione'. Sulla base di tale definizione, che ci è parsa la più appropriata e aderente alle intenzioni del legislatore, abbiamo fornito la versione interpretativa del suddetto comma 595 dell'art. 1, L n. 178/2020". Lo ha detto Andrea Bongi, coordinatore del progetto illustrando l'uscita del primo quaderno sulle nozioni interpretative realizzato dalla Fondazione dei commercialisti di Milano, presieduta da Luigi Pagliuca.

"Ho sempre ritenuto che uno dei compiti principali dei professionisti sia quello di contribuire alla crescita economica, finanziaria e culturale del Paese, mettendo a disposizione delle istituzioni delle imprese e dei cittadini le competenze e l'esperienza maturate sul campo. L'obiettivo del 'quaderno' - ha sottolineato Pagliuca - è quello di offrire un valido contributo in termini di chiarezza e trasparenza nell'interpretazione di norme quasi sempre farraginose e contraddittorie che caratterizzano il nostro sistema legislativo, per non parlare di quello fiscale. In quest'ottica sono orgoglioso di presentare il primo lavoro inerente i princìpi interpretativi realizzato dalla Fondazione Commercialisti dell'Odcec di Milano che affronta un tema caldo: quello della nozione di 'appartamento' nella normativa sulle locazioni brevi. Un argomento che sta caratterizzando la discussione politica sulla legge di Stabilità delle associazioni di categoria per la gestione di un fenomeno che ha diversi risvolti impattanti sulla nostra comunità".



