A.Fontana, 'La Russa Jr è una persona capace ed eccellente'

"Io conosco Geronimo La Russa, che ritengo una persona capace ed eccellente": così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica 'L'Adda una visione identitaria' a Palazzo Lombardia, sulle polemiche per la nomina di Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato, nel Cda del Piccolo.

"Non sono in grado di fare valutazioni specifiche. Io credo che la sua cultura gli consenta di sedere in tutti i tavoli - ha aggiunto - però sono valutazioni tecniche di cui non mi sento di poter dar giudizi salvo un apprezzamento sulla persona".



