A Milano la street art chiede il cessate il fuoco su Gaza

Due anziane, un'ebrea-israeliana, l'altra palestinese in abiti tradizionali, che annaffiano dei fiori cresciuti dentro una bomba spezzata in due. E' l'opera di street art "Annaffiare la pace, cessare i bombardamenti" apparsa stamane su un muro in zona Ticinese a Milano per chiedere il cessate il fuoco su Gaza. L'ha realizzata l''artivista' Cristina Donati Meyer, di origini ebraiche, che ha collaborato a progetti di cooperazione nei Territori Occupati.

L'opera si ispira proprio a quei progetti di cooperazione dal basso che vedono, da sempre, collaborare palestinesi e israeliani, come quelli della ong Vento di Terra che ha costruito scuole per i bambini beduini a Gaza e in Cisgiordania e al lavoro dell'associazione Rabbini per i diritti umani (Rhr), che gestisce la distribuzione di pacchi di prima necessità sia per i civili dei kibbutz attaccati il 7 ottobre, sia per i civili sotto i bombardamenti a Gaza, con il rabbino Jeremy Milgrom.

"Basta disumanizzare il nemico, basta bombe, missili e vendette. Dall'alto possono piovere solo bombe e odio. E' nelle iniziative dal basso che verifichiamo, con i nostri occhi, i frutti della convivenza e del reciproco rispetto. Le guerre le scatenano i potenti e i militari, ma poi le subiscono i civili e le persone normali. Spezziamo tutte le bombe e usiamole come vasi per fiori e ortaggi!" è l'invito di Cristina Donati Meyer.





