Università Milano-Bicocca, inaugurato il nuovo anno accademico

Dopo i risultati ottenuti nella didattica, nella ricerca e nelle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale, l'Università Milano-Bicocca punta a rafforzare il suo impatto nella 'quarta missione', ossia la responsabilità sociale dell'ateneo. Con questo obiettivo è stato oggi inaugurato l'anno accademico 2023-2024 dell'Università, che ha appena celebrato il venticinquesimo anno dalla sua fondazione.

"In questi anni la crescita di Bicocca si è misurata nel numero dei suoi studenti, che erano solo 6mila nel 1998 e oggi sono 38mila divisi in 77 corsi di studio - ha commentato la rettrice Giovanna Iannantuoni -, nell'offerta formativa anche post laurea con la Bicocca Academy, la scuola dell'Alta formazione appena varata, e nella qualità della ricerca".

Il tutto si è tradotto "in un efficace trasferimento scientifico e tecnologico" secondo la rettrice, con 396 contratti di ricerca attualmente attivi con 351 aziende ed enti privati per un valore di oltre 11 milioni di euro.

"Ma non è solo così che si misura il successo di una Università - ha aggiunto -. Il nostro obiettivo è contribuire ogni giorno di più allo sviluppo sociale e culturale della società".

In quest'ottica, per esempio, Bicocca ha proposto iniziative come 'Uniforyoureyes - L'Università per i tuoi occhi', che offre un servizio optometrico permanente e continuativo ai cittadini in stato di fragilità economica.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore della Regione Lombardia all'Università Alessandro Fermi e hanno preso la parola anche Luca Motto, presidente del Consiglio degli studenti dell'ateneo, Roberto Manera, rappresentante in Senato Accademico del personale tecnico e amministrativo e Adrian Hayday, group leader del Francis Crick Institute e 'Kay Glendinning' Professor del dipartimento 'Peter Gorer' di Immunobiologia del King's College di Londra.



