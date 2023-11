Società cerca autisti, 1000 euro ai dipendenti che li presentano

Porta un collega in azienda come autista e ottieni 1000 euro all'anno di credito in welfare. E' l'iniziativa messa in campo dalla società di trasporto pubblico Autoguidovie, colosso lombardo con quasi mille dipendenti, che per far fronte alla carenza di autisti, difficili da trovare, ha deciso di offrire ai propri autisti questo incentivo, come spiega il Corriere della Sera.

"Se conosci un conducente pronto a unirti alla nostra squadra - si legge nella locandina diffusa dalla società di trasporti - mandaci il curriculum indicando la tua matricola, nome e cognome. Se supera il periodo di prova riceverai un credito welfare di mille euro".

'Chi trova un collega, trova una sorpresa', è lo slogan scelto da Autoguidovie per lanciare la sua iniziativa per far fronte alla carenza di autisti.



