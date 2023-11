Sala, 'non voglio fare polemica con la Comunità ebraica'

"Io ero a Barcellona per un evento di sindaci, che era programmato da mesi, quindi non reputavo corretto per Milano cancellare la partecipazione a quell'evento.

Tornassi indietro farei la stessa cosa, fischi o non fischi.

Dopodiché in questo momento non sono certo io a voler fare polemica": è la risposta del sindaco di Milano Giuseppe Sala a chi gli chiedeva un commento sulla contestazione dell'altro ieri della comunità ebraica di Milano che ha fischiato il suo nome durante una cerimonia nella Sinagoga centrale.

Oggi intanto in Consiglio comunale si voterà un ordine del giorno per esprimere una condanna verso gli episodi e le dichiarazioni antisemite durante le manifestazioni cittadine delle ultime settimane: "Cercherò di essere presente in Consiglio - ha concluso Sala - però ho già espresso che per quanto riguarda i contenuti sono assolutamente d'accordo e bisogna andare avanti". Il sindaco ha parlato a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bicocca.



