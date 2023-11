Preso il fornitore della 'piazza' del parco delle Groane

Riforniva di stupefacente per migliaia di euro decine di spacciatori attivi sulla "piazza" del Parco delle Groane, a Cesano Maderno (Monza). I carabinieri lo hanno arrestato nel Milanese, al termine di una lunga indagine. Si tratta di un 33enne marocchino, accusato di "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti".

Era sfuggito a una prima ordinanza emessa dal gip di Milano, su richiesta della Direzione Distrettuale, nel dicembre 2022, durante una vasta operazione antidroga.

Senza fissa dimora, l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri a Mesero (Milano) in una comunità di recupero per tossicodipendenti.

Ora è stato trasferito in carcere a Monza.



