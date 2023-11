Nicoletta Manni étoile alla Scala, 'è una nuova partenza'

Questa notte non è riuscita a dormire Nicoletta Manni, dopo che l'8 novembre, a sorpresa, è stata nominata étoile della Scala con un annuncio sul palcoscenico da parte del sovrintendente Dominique Meyer. È più che contenta della nomina, un obiettivo per cui ha lavorato tutta la vita, ma da qui non intende fermarsi. "Era un'aspirazione grande, e avevo perso le speranze che accadesse - dice all'ANSA -. Sarà un nuovo punto di partenza, la cosa più bella sarà scoprire la nuova Nicoletta", che già ora sta provando per il debutto come protagonista in Coppélia a dicembre. Alle ragazze giovani "dico di credere nei sogni e inseguirli, e lavorare duramente. Dico loro - aggiunge - di crederci e vivere il momento".



