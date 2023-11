Max Mara festeggia i 10 anni del Teddy Bear Coat

Non solo un cappotto, ma un capo iconico che è stato capace di interpretare lo zeitgeist dei nostri tempi: questo, secondo il suo creatore Ian Griffiths, il motivo dell'enorme successo del Teddy Bear Coat di Max Mara, che nel 2023 festeggia 10 anni dal debutto in passerella.

"Chi avrebbe mai immaginato tutto questo - si domanda il direttore creativo di Max Mara - quando quel giorno di tanti anni fa trovai in archivio un cappotto da uomo di finta pelliccia naturale, di un amico del fondatore Maramotti, da cui è nato il Teddy?". Una risposta all'enorme riscontro di vendite e apprezzamento del cappotto più cocooning della moda, però, Griffiths ce l'ha: "Volevo fare - racconta - un cappotto che da un lato catturasse il bisogno di coccola e protezione che sentiamo tutti in un mondo che ci fa sempre più paura, ma dall'altro volevo allo stesso tempo lanciare un capo appariscente, un 'prestige item', ma davvero non immaginavo che dieci anni dopo sarei stato ancora qui a parlarne, forse proprio perché, più che stagionale, il Teddy è generazionale".

Se del Teddy originale, nei suoi vari colori, sono stati venduti 90mila capi, la Teddy family nel tempo si è allargata anche a bomber, gilet, accessori, fino a creare un vero e proprio mondo, che per i 10 anni viene festeggiato con una serie di appuntamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA