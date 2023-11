Eurolega: EA7 Milano-Valencia 83-52

Torna un accenno di sorriso sul volto dell'EA7 Milano. Dopo quattro ko consecutivi in Eurolega, ecco la convincente vittoria contro Valencia (83-52) che chiude la crisi. Una gara condotta per tutti i 40' e con delle forti folate in avanti (costantemente sopra i 20 punti di vantaggio), con una prima raffica di Mirotic (14 nel primo quarto, 19 totali) che mette in chiaro le cose.

Milano segna con 11 giocatori - l'unico a secco è Shields, 0/7 dal campo -, il resto lo fa la protezione del pitturato (Valencia tira 9/32 da due) che finora era stata la grande pecca della difesa dell'Olimpia. "Tutti hanno contribuito alla vittoria - spiega coach Messina a fine gara -, siamo riusciti con la difesa a vincere. Sono davvero soddisfatto".



