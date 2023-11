Accordo fiscale Italia-Svizzera, webinar della Camera di commercio

Il primo gennaio 2024 diventerà completamente operativo il nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera, che prevede modifiche nella tassazione dei lavoratori frontalieri. Tutte le novità saranno al centro di un webinar dal titolo "L'entrata in vigore e l'applicazione del nuovo accordo fiscale". L'appuntamento è per domani, venerdì 10 novembre, con inizio alle ore 17, e rientra nell'ambito delle iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Varese in collaborazione con i sindacati Cgil, Cisl e Uil. "Un nuovo incontro che garantisce continuità a un'attività informativa - sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello - che trova ragione nel rilievo che il frontalierato ha per il nostro sistema economico. Pur con alcune zone d'ombra, come nel caso della perdita di personale formato e qualificato che colpisce le nostre imprese, in particolare nella fascia Nord della provincia, vogliamo ribadire il nostro impegno affinché gli scambi transfrontalieri, di imprese e lavoratori, costituiscano una concreta opportunità di sviluppo per il sistema economico varesino".

Entrando nei dettagli del webinar, subito dopo l'introduzione affidata a Giacomo Mazzarino (dirigente Camera di Commercio Varese), toccherà a Giuseppe Augurusa (Cgil), Deborah Pesce e Pancrazio Raimondo (UIL) e a Matteo Pozzoni (Cisl) entrare nel merito della questione. La partecipazione è gratuita, con iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio Varese www.va.camcom.it, sotto la voce 'Prossimi eventi'.



