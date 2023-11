Una museo card da 15 euro per visitare tutti i musei civici milanesi per un anno intero: è la proposta approvata oggi dalla Giunta milanese, come ha anticipato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi alla presentazione dei consumi culturali a Milano.

"E' uno strumento semplicissimo e innovativo " ha spiegato l'assessore, garantendo che "porterà dei vantaggi anche all'interno del bilancio".



