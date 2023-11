A Milano Fedez sarà in piazza con i donatori di sangue

Fedez continua il suo impegno di sensibilizzazione sulla donazione di sangue. Sarà sabato 18 novembre in piazza Duomo a Milano insieme ai volontari delle associazioni del settore per l'evento 'Dona il sangue, salva la vita' che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Fedez e il Civis, il Coordinamento Interassociativo dei Volontari Italiani del Sangue che riunisce Avis, Croce Rossa Italiana, Fidas e Fratres.

L'iniziativa punta a sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni che, sulla base dei recenti dati nazionali, sono sempre meno propense a donare. In dieci anni, infatti, la fascia dai 18 ai 45 anni di età è passata da 1.089.510 donatori (63% del totale) a 866.112 (52%) e, sempre in questa fascia, i nuovi donatori sono diminuiti del 24%. "Questa iniziativa nasce dalla volontà di Fedez di farsi portavoce, attraverso la sua Fondazione, di un messaggio dal profondo valore sociale - dichiarano in una nota i presidenti delle quattro associazioni afferenti a Civis -. Abbiamo risposto con grande entusiasmo alla sua proposta e abbiamo dato vita a un'occasione di incontro davvero unica tra volontariato del sangue e cittadinanza, volta a promuovere il dono come un atto volontario, anonimo, periodico, gratuito e associato".

Dalle 8.30 alle 16.30 piazza Duomo si trasformerà in un coloratissimo villaggio del donatore animato dagli stand e dalle unità mobili delle quattro associazioni. Inoltre, dalle 8 e 30 i donatori iscritti all'Avis Comunale di Milano potranno donare su una delle autoemoteche presenti in piazza. Sarà necessario prenotarsi nei giorni precedenti contattando direttamente l'Avis Comunale via mail, all'indirizzo servizio.donatori@avismi.it, oppure telefonicamente al numero 02.70635020. La donazione sarà aperta, fino a esaurimento posti, anche ai nuovi donatori che nei giorni precedenti si siano sottoposti alla visita d'idoneità nella sede di Avis Comunale di Milano in via Bassini 26, previa prenotazione all'indirizzo comunicazione@avismi.it.



