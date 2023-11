Presentato a Milano il progetto 'Prospettiva Terra'

È stato presentato oggi a Milano il progetto non profit 'Prospettiva Terra', che vede la partecipazione di aziende, realtà no profit, comunità scientifica e istituzioni, che hanno deciso di supportare anche economicamente progetti di ricerca scientifica, innovazione e comunicazione volti ad affrontare il problema del riscaldamento globale.

Il progetto è nato da un'idea di Stefano Mancuso, accademico, professore universitario e divulgatore, e Marco Girelli, Ceo di Omnicom Media Group Italia, agenzia leader nell'advertising, nel marketing e nei servizi di comunicazione a livello mondiale.

"Il valore aggiunto di Prospettiva Terra - spiegano gli ideatori - è quello di unire gli sforzi di queste aziende con l'obiettivo di sviluppare iniziative al servizio del bene comune, per un futuro realmente sostenibile. Tra le realtà fondatrici di Prospettiva Terra ci sono McDonald's, Henkel, Ricola. Hanno aderito inoltre Acone Associati e Publitalia'80, media partner del progetto, oltre che Omnicom Media Group che ha promosso l'iniziativa insieme a Stefano Mancuso. Collaborano, inoltre, alla realizzazione del progetto: PNAT (spin-off dell'Università di Firenze) e APCO Worldwide come Communication Partner".

La prima iniziativa prevede l'installazione sugli alberi di BAM (Biblioteca degli Alberi di Milano) di un totale di 300 sensori IoT (Internet of Things), sviluppati da Stefano Mancuso e Pnat che permetteranno nei prossimi 18 mesi di raccogliere una serie di informazioni sulle piante, dal loro stato di salute ai benefici che producono per la collettività.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA