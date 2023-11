Nicoletta Manni in scena nominata étoile della Scala

Da questa sera Nicoletta Manni è étoile del teatro alla Scala. L'annuncio della sua nomina è stato fatto sul palcoscenico dal sovrintendente Dominique Meyer dopo la rappresentazione di Onegin in cui lei ballava la parte di Tatiana accanto a Roberto Bolle, davanti a tutto il pubblico.

Si tratta della prima che una nomina ad étoile nel teatro milanese viene fatta in questo modo ma "quando una ballerina brilla così fra le stelle da tanti anni si possono cambiare le regole e quindi su proposta del direttore del ballo Manuel Legris ho il piacere di dire che Nicoletta ha il titolo di étoile". Lei non se lo aspettava ed è scoppiata a piangere dalla gioia mentre riceveva un enorme mazzo di fiori. "E' una cosa magica - ha poi spiegato Nicoletta - Era già un momento bellissimo e questo lo corona".

Non è della prima sorpresa che lei riceve su un palcoscenico.

Il marito Timofej Andrijashenko, anche lui primo ballerino scaligero, le aveva fatto la proposta di matrimonio alla fine dello spettacolo Bolle and Friends in cui avevano duettato all'Arena di Verona. "Sono contento. Noi lo sognavamo ed è un sogno che si avvera. So quanto Nicoletta ha lavorato - ha raccontato - e sono orgoglioso".



