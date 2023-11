Europa League: Sturm Graz; llzer, niente approccio timoroso

"Se dovessi togliere un giocatore all'Atalanta sarebbe Hojlund, ma gioca già a Manchester".

Christian Ilzer, allenatore dello Sturm Graz, alla vigilia della prima di ritorno del Gruppo D d'Europa League cita il danese che ha trovato proprio in Austria il trampolino di lancio. "I bergamaschi hanno tante soluzioni e il pressing. Se ce ne liberiamo per trovare spazi, la partita non sarà solo nella nostra metà campo e, facendo risultato o qui con lo Sporting, abbiamo la chance di centrare il secondo posto", spiega in conferenza stampa.

Gli austriaci, oltre allo squalificato Hierlander, devono a fare a meno di Jatta e Kiteishvili ("E' qui con noi ma non scenderà in campo"): "All'andata al nostro slancio iniziale ha fatto seguito la rimonta dell'Atalanta, poi la partita è cambiata con l'espulsione di Hierlander quando abbiamo avuto la forza di reagire - prosegue Ilzer -. Se riusciremo a essere compatti, energici e coraggiosi avremo più chance rispetto a un approccio timoroso. Le sconfitte in campionato con Austria Vienna e Lask Linz non cambiano le nostre prospettive, abbiamo solo imparato che giocare nl modo passabile non basta, anche se magari cambieremo la gerarchia dei rigoristi". Parole del tecnico dettate dal fatti che Sarkaria ne ha sbagliati due di fila.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA