Europa League, Gasperini: 'Contro Sturm chance per qualificarci'

"E' la prima volta che la certezza della qualificazione potrebbe arrivare alla prima giornata del girone di ritorno: una possibilità da sfruttare". Così Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di ritorno con lo Sturm Graz nel Gruppo D di Europa League: "Visto che la vittoria equivarrebbe alla qualificazione, dobbiamo stare molto attenti contro una squadra giovane, veloce e capace. Sappiamo che serve un'ottima gara", precisa l'allenatore dell'Atalanta, Il tecnico non è preoccupato per le defezioni di De Ketelaere, Ruggeri e Scalvini: "Abbiamo le risorse per sopperire, comunque non sono infortuni particolarmente seri. Se non recuperano per domenica a Udine, li riavremo dopo la sosta.

E' la prima volta che ci capita un'emergenza: il problema sono i tempi di recupero quando si gioca ogni quattro giorni".

Su turnover e sostituzioni, la posizione di Gasperini è netta: "Nessuno ha bisogno di rifiatare, la formazione in campo deve dare le massime garanzie. I 5 cambi hanno cambiato la gestione delle partite, perché si gioca in sedici. Si fanno entrare i giocatori ritenuti, perché freschi, in grado di dare un valore aggiunto in un dato momento: in attacco capita più spesso perché è lì che si decidono le partite, poi nessuno ha la sfera di cristallo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA