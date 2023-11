Coca-Cola con Banco alimentare per donare 1,5 milioni di pasti

Coca-Cola per il settimo anno consecutivo sostiene Banco Alimentare attraverso un'iniziativa che permetterà la distribuzione di generi alimentari per oltre un milione e mezzo di pasti, a partire dalla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare del 18 novembre. Attraverso questa collaborazione, che negli ultimi anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 14 milioni di pasti, Coca-Cola conferma il proprio impegno a favore di una sostenibilità sociale, con un messaggio che invita tutti a riflettere sul significato più profondo del Natale e sull'importanza della condivisione.

In questo contesto si inserisce il tradizionale tour del Coca-Cola Truck 100% elettrico, realizzato in collaborazione con Volvo Trucks, che porterà lo spirito e la magia del Natale nelle principali città italiane dove sarà presente la Christmas area.

All'interno sarà possibile partecipare a diverse attività e fare la differenza con dei concreti gesti di solidarietà. Grazie all'utilizzo della Coke App, inoltre, i consumatori potranno partecipare al quiz 'Scopri il Babbo Natale che è in te'.

"Siamo fieri di essere anche quest'anno al fianco di Banco Alimentare, nostro partner di lunga data che ogni Natale ci permette di regalare un momento di gioia a chi è in difficoltà", dichiara Cristina Camilli, Direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità Coca-Cola Italia.

Anche quest'anno è prevista la collaborazione con diversi partner per permettere a tutti di donare a favore di Banco Alimentare: sarà possibile acquistare su Amazon.it le Coca-Cola Christmas Box in edizione limitata, contribuendo così a donare 500.000 pasti alle persone in difficoltà. Inoltre, in tutti i punti vendita Autogrill, per ogni menù Pausa Perfetta con Coca-Cola acquistato verrà donato, grazie a Banco Alimentare, un pasto equivalente.

Il Natale di Coca-Cola vivrà anche grazie allo spot natalizio 'Il Mondo ha bisogno del Babbo Natale che è in te', che sottolinea quanto un atto di gentilezza possa far emergere il Babbo Natale che è in ognuno di noi.



