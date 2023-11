Cisterna perde materiale tossico,4 operai in osservazione

Una perdita di materiale tossico si è verificato da una cisterna, all'interno dello scalo ferroviario merci di Segrate (Milano). Si tratta di Octanoyl Chloride, una sostanza tossica anche a basse concentrazioni.

Ad accorgersi della perdita dalla cisterna in transito sono stati i dipendenti dello scalo ferroviario, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Quattro operai dello scalo ferroviario sono sotto osservazione medica, dopo aver accusato una leggera irritazione agli occhi. La zona è stata 'cinturata' dalle squadre dei Vigili del Fuoco e messa in sicurezza, in attesa che vengano portate a termine le operazioni di bonifica.



