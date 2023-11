Aperta Expo Artificial Intelligence, sventato un attacco hacker

Hacker in azione anche nel tempio dell'Intelligenza Artificiale, Aixa, il grande evento dedicato al metaverso e a tutte le tecnologie del futuro aperto da oggi a Milano. Stamattina, Hannah, l'assistente virtuale olografico, di produzione svizzera, per la prima volta in Italia con la funzione di accogliere i visitatori, era fuori uso e ci sono volute un paio di ore per ripristinarlo.

"Quando l'abbiamo installata ieri era era tutto perfetto e quando siamo venuti stamattina alle 8 per riaccendere non ricordava più nulla - ha spiegato Antonino Tramonte, l'allestitore per Aixa 2023 - Che ci sia stato un attacco non ci sono dubbi, ma i nostri server sono protetti, e tutelano quindi i dati, in un paio di ore siamo riusciti a riprendere e ripristinarla e ha dovuto reimparare rapidamente tutto".

L'assistente virtuale olografico, realizzato da Olomax e Swiss Institute for Disruptive Innovation, è quindi tornato al servizio dei visitatori all'ingresso del Gate 15 di Fiera Milano, Allianz Mico, dove fino a domani sono in corso Artificial Intelligence Expo of Applications, Smxl Milan e OnMetaverse Summit.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA