Una 92enne è morta a causa di un incendio all'interno dell'appartamento in cui abitava al terzo piano di un edificio di via Armellini, alla periferia di Milano.

Ne danno notizia i vigili del fuoco i quali spiegano come la tragedia sia accaduta nonostante, dopo una telefonata giunta alla sala operativa, i vigili del fuoco stessi siano intervenuti in pochi minuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA