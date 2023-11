Scoperto nel Milanese un laboratorio per ricavare hashish

I carabinieri di Pioltello e di Vaprio d'Adda (Milano) hanno arrestato un 41enne italiano che nel suo box aveva 135 chili di polvere di cannabinoidi destinati a diventare panetti di hashish. I militari sono intervenuti su segnalazione di alcuni condomini e, oltre alla polvere, hanno trovato dieci grammi di hashish e 3.250 euro in banconote di vario taglio.

Il 41enne aveva due presse idrauliche e quattro forme in acciaio per trattare la droga, una impastatrice da cucina industriale, tre frullatori e due cartelline con i loghi da apporre sui panetti pressati. Per tenere i contatti con i clienti aveva otto telefoni cellulari. Processato per direttissima, l'uomo si trova ora ai domiciliari.

Le analisi, eseguite nel Laboratorio analisi stupefacenti del comando provinciale di Milano, hanno stabilito che l'improvvisato laboratorio era in grado di produrre hashish con un principio attivo molto rilevante.



