Regione Lombardia formerà e recluterà sanitari di altri Paesi

La Regione Lombardia farà degli accordi internazionali per formare infermieri e altre professioni sanitarie di Paesi esteri per farli venire a lavorare in Italia. Lo ha fatto sapere l'assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso a margine della seduta di Consiglio regionale durante la quale è stata anche presentata una mozione sul tema da parte di Azione-Italia Viva.

Nel corso dell'anno 2023 in Regione sono già stati riconosciuti 1.028 infermieri in possesso di titolo di studio e iscrizione all'albo all'estero, con conseguente autorizzazione all'esercizio temporaneo della professione infermieristica sul territorio.

Come ha spiegato Bertolaso si parla di "qualche migliaio" di persone: "Questo sarà scritto e chiarito dal piano sociosanitario che vedrete tra pochi giorni e ovviamente nasce dalla costatazione" che le professioni sanitarie "non sono più suggestive come poteva essere un tempo, e le ragioni sono tante, non solo quelle economiche".

Per questo "dobbiamo per forza guardare anche fuori dai nostri confini ed è abbastanza logico andare a vedere prima nell'area mediterranea e in quei Paesi dove sappiamo che c'è molta manodopera potenziale e dove la lingua può anche essere un problema superabile" perché "è evidente che formare un infermiere cinese e poi insegnargli l'italiano è un po' più difficile che formare un infermiere in Argentina e insegnargli l'italiano".

Inizialmente "saranno soprattutto strutture pubbliche" e poi "se ci sarà spazio anche in strutture private - ha aggiunto - bisogna vedere quella che sarà la risposta. Da questo punto di vista se continuiamo ad avere concorsi che vanno deserti bisogna trovare una soluzione, che non è solo quella di aumentare lo stipendio, cosa che stiamo facendo, ma è anche quella di andare in giro per il mondo a trovare persone qualificate che vogliono fare questo lavoro".



