Libriamoci, al via nel segno di Tolkien

'Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole prenderà il via il 13 novembre nel segno di Tolkien. La campagna del Centro per il libro e la lettura s'inaugura nel contesto di BookCity con un convegno scientifico nella Sala del Grechetto della Biblioteca Sormani, a Milano, dedicato al romanzo Lo Hobbit di John Ronald Reuel Tolkien, a 50 anni dalla scomparsa dell'autore e dalla traduzione italiana.

Fino al 18 novembre 2023 Libriamoci torna per portare in primo piano la lettura ad alta voce nelle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero, invitandole a ideare e organizzare iniziative, sia in presenza sia online, con l'obiettivo di far germogliare nei più giovani il seme di una passione che li accompagnerà per tutta la vita.

Il tema istituzionale scelto per questa decima edizione della campagna è Se leggi ti lib(e)ri, che sottolinea l'invito del Centro per il libro e la lettura a considerare la lettura come espressione di libertà e il libro come chiave per ottenerla.

Dopo il video di saluto del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e quello del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, saranno gli esperti della Tolkien Society e dell'Università di Oxford a intervenire, seguiti dai contributi di numerosi studiosi delle Università italiane. Introduce e modera Oronzo Cilli, scrittore e curatore della seconda edizione de Lo Hobbit annotato (Bompiani, 2004). Il convegno rientra nell'ambito della Formazione docente: per prenotarsi: https://www.bookcitymilano.it/eventi/2023/presentazione-di-libri amoci-2023-se-leggi-ti-libri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA