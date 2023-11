In Lombardia oltre 16mila senza dimora, il 16% del nazionale

In Lombardia sono 16.346 persone le persone senza dimora e in situazione di povertà estrema, il 16% del dato nazionale. I dati di Polis Lombardia sono stati illustrati durante il Question time in Consiglio regionale, in cui è stata presentata un'interpellanza sul tema del gruppo Azione-Italia Viva.

Nella risposta, l'assessore alla Famiglia e alla Sostenibilità sociale Elena Lucchini ha informato che il Programma regionale Fondo povertà e il Piano regionale di contrasto alla povertà prevedono uno stanziamento di 1,5 milioni di euro l'anno, cui si aggiunge la somma di 3,3 milioni di euro per la città di Milano.

Questi fondi, ha spiegato Lucchini, sono "destinati al pronto intervento sociale e abitativo (Housing First), ai servizi di fermo posta, alla prevenzione e al rafforzamento dei servizi di distribuzione di beni di prima necessità".

L'assessore ha poi sottolineato che dei 90 milioni di euro stanziati a livello nazionale, 13,8 milioni sono stati assegnati direttamente dal ministero a 78 ambiti territoriali in Lombardia.

Per quanto riguarda l'Housing First, i progetti finanziati sono 59 per 40,3 milioni di euro di contributi e per le stazioni di posta per le persone senza fissa dimora sono 26 i progetti finanziati e 25,2 milioni di contributi.

"Questi progetti sono ancora in corso - ha aggiunto -. Siamo in attesa del programma nazionale 2021/26 che non è ancora pervenuto".



