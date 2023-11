Il battesimo di Cristo del Perugino a Natale arriva a Milano

Il battesimo di Cristo del Perugino arriva a Milano: dal 5 dicembre al 14 gennaio sarà in mostra gratuita nella sala Alessi di Palazzo Marino, nella ormai tradizionale esposizione di Natale. Si tratta di un'opera monumentale per le dimensioni (2 metri e 65 centimetri di altezza e un metro e 47 di larghezza) e per la sua importanza nel lavoro del Perugino di cui quest'anno si celebra il cinquecentenario della morte.

Il battesimo di Cristo fa parte del polittico iniziato e mai portato a compimento per la chiesa di Sant'Agostino di Perugia che però si potrà ammirare integralmente grazie a una riproduzione digitale dell'opera complessiva.

Il battesimo arriva a Milano grazie a una collaborazione con la Galleria Nazionale dell'Umbria. Il Comune di Milano ha infatti dato un contributo cospicuo per il restauro di un'altra opera del Perugino, il Gonfalone della giustizia, che sarà presentato il 13 e 14 dicembre in un convegno di studi internazionale che chiude le celebrazioni alla Galleria.

La mostra (ideata da Palazzo Reale in collaborazione con le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo e l'area biblioteche e municipi, curata da Domenico Piraina, Marco Pierini e Veruska Picchiarelli) è resa possibile grazie al contributo di Intesa Sanpaolo, da anni partner dell'iniziativa, e al sostegno di Rinascente dall'11 dicembre al 5 gennaio nelle biblioteche degli otto municipi saranno esposte una serie di opere sul tema dell'infanzia che provengono dalla Gam e dal Museo del Novecento, come 'La Vergine' di Francesco Hayez e 'Due figure' di Carlo Carrà.



