Champions: Milan; Leao, abbiamo fatto vedere cosa siamo

"Abbiamo fatto vedere a tutti cosa siamo e non ci sono parole. Sono orgoglioso della mia squadra, abbiamo fatto un lavoro incredibile, sono contentissimo". Lo ha detto l'attaccante del Milan Rafael Leao, intervistato da Canale 5 dopo la vittoria contro il Psg. "Premio di miglior giocatore della partita? Oggi secondo me il premio va a tutta la squadra.

Questa partita sapevo che poteva cambiare tutto e che la vittoria era la cosa più importante. Adesso cerchiamo di andare avanti, questo risultato ci ha dato fiducia - ha aggiunto -. Le critiche mi spingono, continuate a parlare, io parlo in campo, faccio il mio lavoro e cerco di aiutare la mia squadra. Mbappè? Mi piace molto, è un modello per me. Io cerco di essere Rafa e di portare avanti la mia squadra".



