Accordo Fs-Ministero Giustizia, assunti 5 detenuti di Opera

Sono cinque i detenuti del carcere milanese di Opera assunti con un contratto di sei mesi da Rfi e Trenitalia: entra così nel vivo l'accordo attuativo del protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Ferrovie dello Stato Italiane Mi riscatto per il futuro, che prevede l'attivazione di percorsi per favorire il reinserimento sociale delle persone recluse.

I cinque - selezionati con la supervisione della magistratura di sorveglianza - hanno completato un percorso di formazione ed ora lavorano nelle stazioni e negli uffici ferroviari due come addetti alla segreteria tecnica di impianto, uno come addetto alla Sala Blu per i servizi di assistenza ai viaggiatori con ridotta mobilità, uno a supporto del referente di stazione e uno a supporto dello staff di formazione della scuola professionale. L'obiettivo adesso è di estendere il progetto anche ad altri istituti penitenziari di tutta Italia.

"Grazie all'accordo sottoscritto con il Ministero della Giustizia, cinque detenuti, formati e abili, hanno iniziato oggi un percorso lavorativo. L'auspicio - ha spiegato il sottosegretario Andrea Ostellari - è che domani possano essere sempre di più. I dati parlano chiaro: il lavoro non è un premio, ma lo strumento più utile per abbattere la recidiva e recuperare i condannati. Promuoverlo significa investire nella sicurezza delle nostre Comunità".

Anche secondo il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Russo quella con Fs è una "importantissima sinergia" che può "potenzialmente" coinvolgere tutte i 190 istituti penitenziari italiani.

Da oggi, ha sintetizzato l'ad del gruppo Fs Luigi Ferraris "diamo concreta attuazione a un impegno, che è anzitutto sociale, siglato lo scorso anno, con l'auspicio di estendere tale iniziativa a un numero sempre maggiore di penitenziari".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA