Uccise un clochard a sassate, condannato a 13 anni e 4 mesi

Lo scorso 12 marzo in uno stabile abbandonato di Brescia aveva ucciso a bottigliate e sassate un senzatetto. Ora è arrivata la condanna a 13 anni e 4 mesi per Mire Habile, il 27enne somalo ritenuto il responsabile dell'omicidio di Yassine Ezzabir, 25 anni, marocchino, che morì poche ore dopo il trasporto in ospedale. Entrambi vivevano ai margini e il litigio sarebbe nato per questioni di droga.

Habile era stato fermato il giorno dopo l'aggressione e addosso aveva ancora la felpa e le scarpe sporche di sangue della vittima. L'uomo in primo momento aveva negato e poi ha ammesso. Il pm aveva chiesto una condanna a 18 anni e 8 mesi.





