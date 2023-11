Shakespeare, Guccini e il buio in scena con Gianfelice Facchetti

Un'opera di Shakespeare intervallata da canzoni di Francesco Guccini in una sala completamente buia: è il nuovo spettacolo di Gianfelice Facchetti, attore e regista teatrale, che ha realizzato una versione inedita di Romeo e Giulietta che porterà nel teatro dell'Istituto dei Ciechi di Milano, uno spazio dove regna la totale oscurità e bisogna affidarsi quindi unicamente all'ascolto.

"E' proprio il buio il collante e lo sfondo ideale in cui lo spettatore ascolta e immagina, avvicinandosi molto di più all'attore", spiega Facchetti che da 13 anni collabora con l'Istituto dei Ciechi ed è pronto al debutto del 9 novembre con questo suo nuovo lavoro. Sua sarà la voce che reciterà Romeo e Giulietta, chiedendo appunto l'aiuto del pubblico che potrà intervenire intepretando i vari personaggi e non solo. Ad accompagnare Facchetti ci sarà il musicista Niccolò Bodini, che canterà strofe di alcune canzoni di Francesco Guccini, da Cyrano a L'avvelenata, sempre interagendo e coinvolgengo gli spettatori.

"Io reciterò il canovaccio del testo - prosegue Facchetti - e poi passerò la parola al pubblico facendo interpretare vari personaggi. Shakespeare ci darà il pretesto per far accadere qualcosa tra gli spettatori in una versione di Romeo e Giulietta con un finale probabilmente mai messo in scena da nessuno".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA