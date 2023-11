Sgarbi, quel Leonardo non va comprato, non è suo ed è mediocre

"Il bozzetto del martirio di San Sebastiano? Sprovveduto chi lo volesse acquistare, anche a un centesimo della cifra richiesta. Il disegno non è di Leonardo ed è mediocre". Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, commenta la possibilità che il Ministero della Cultura possa acquistare un disegno ritenuto, "erroneamente", di Leonardo da Vinci. E che solo "qualche cieco, se non malintenzionato, ha attribuito a Leonardo da Vinci".

Il critico d'arte e sottosegretario gela gli entusiasmi italiani per il disegno attribuito a Leonardo da Vinci che starebbe per finire all'asta. Il disegno si trova in Francia ma il proprietario dell'opera, un medico che lo avrebbe ritrovato tra le carte di suo nonno defunto, secondo ricostruzioni della stampa, si sarebbe rifiutato di venderlo al Louvre. Riaccendendo quindi le speranze di un possibile acquisto da parte dell'Italia che sta già pensando dove esporlo: a Milano, o a Brera o a palazzo Citterio.

"Chi sta al Ministero della Cultura - commenta Sgarbi - dev'essere competente o prudente, per salvaguardare il bene più prezioso che è la reputazione, sempre minacciata da una stampa faziosa e tendenziosa.

Non c'è modo migliore per rappresentare il vero conflitto d'interessi - aggiunge - che soltanto pensare, con soldi pubblici, di acquistare il modesto disegno con San Sebastiano che qualche cieco, se non malintenzionato, ha attribuito a Leonardo da Vinci.

Se c'è una idea ingenua è credere di assicurare all'Italia un'opera che la Francia non vuole. Il disegno, ad evidenza, non è di Leonardo, e non vale i 10 milioni che una leggenda, basata sul pettegolezzo, indica come l'offerta del Louvre al proprietario. Questa offerta non è mai esistita. Il disinteresse reale delle vere autorità politiche e culturali francesi è dimostrato dal fatto che autorizzano senza rimpianti l'esportazione del disegno.

Sprovveduto chi lo volesse acquistare, anche a un centesimo della cifra richiesta. Il disegno non è di Leonardo ed è mediocre»



