Sanzionati locali e un arresto a Sesto San Giovanni

Sono stati ispezionati, e in otto casi sono state comminate sanzioni, dodici esercizi pubblici in un controllo straordinario congiunto dei carabinieri di Sesto San Giovanni e della Polizia Locale nel fine settimana. E' anche stato eseguito un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano a carico di un 31enne italiano per due anni e sei mesi di reclusione per reati contro la persona e violazione al Codice della strada.

Tra i 12 esercizi pubblici controllati otto sono stati sanzionati complessivamente per quasi 9mila euro per una serie di irregolarità che vanno dal consumo di bevande alcoliche in violazione del regolamento di polizia urbana all' apertura dell'attività commerciale al di là degli orari stabiliti con ordinanza sindacale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA