Sangiuliano, se il Leonardo è vero ne valuteremo l'acquisto

Il ministero della Cultura sta seguendo con "grande attenzione" le notizie riguardanti lo Studio per il martirio di San Sebastiano, e "saranno gli esperti, in Italia ne abbiamo di autorevolissimi, a dire se è davvero di Leonardo e a definirne il valore". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che aggiunge: "Se dovesse essere confermata l'attribuzione del disegno al genio italiano e se l'opera dovesse veramente finire all'asta, il Ministero, attraverso gli organi competenti, verificherà tutte le strade possibili, incluso il coinvolgimento di soggetti privati e mecenati, per avanzare un'offerta d'acquisto ponderata e giusta e destinare l'opera a un grande museo pubblico italiano".





