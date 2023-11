Rapina al centro massaggi e furti, due 17enni arrestati a Luino

Rapina, furti e ricettazioni in Valcuvia, valle in provincia di Varese: con queste accuse sono stati arrestati due ragazzi di 17 anni al termine di un'indagine chiusa dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Luino.

I numerosi reati compiuti, nel loro complesso da gennaio a maggio scorsi, vanno da una rapina a mano armata al "Centro Massaggi Orientali" di Casalzuigno, al porto abusivo di armi da fuoco, al furto in varie abitazioni in Cittiglio, Cassano Valcuvia, Cuveglio e Mesenzana, al furto di valori, preziosi e strumenti elettronici all'interno di autovetture, alla ricettazione di veicoli e di gioielli presso ignari "compro oro" , all'indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Alle prime luci dell'alba anche con l'ausilio dei carabinieri delle Stazioni di Cuvio e Luino e di una unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Orio al Serio, oltreché con la collaborazione della Polizia Locale di Cuveglio, sono state applicate le misure restrittive emesse dal Gip del Tribunale per i due minorenni di Milano, uno originario del Bangladesh e un italiano, entrambi ritenuti corresponsabili, a vario titolo, dei reati indagati anche dalla Procura di Varese.



