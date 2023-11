Opere rare ed eventi, al Festival Donizetti c'è pure Myss Keta

Sono tanti gli eventi in programma dal 16 novembre a Bergamo per la nona edizione del Festival Donizetti opera, che cade nell'anno di Bergamo Brescia capitale della Cultura. Non a caso la prima opera in programma è Il diluvio universale, opera del 1830 che diventa anche una occasione per riflettere sulla sostenibilità.

Sono cinquantacinque gli appuntamenti che vanno dal cinema, ai talk alla musica elettronica come LU OpeRave, spettacolo sperimentale al Balzer Globe in cui fra i protagonisti c'è anche Myss Keta. D'altronde il direttore artistico del Festival Francesco Micheli non ha mai nascosto di volere aprire l'opera a nuovo pubblico e commistione di generi Il fulcro del Festival resta come sempre l'opera di Donizetti, quest'anno con una serie di titoli rari. Il primo ad andare in scena il 17 novembre al teatro Donizetti sarà Il diluvio universale Si tratta di un progetto ambizioso che coinvolge anche il GameC, ovvero la galleria di arte moderna e contemporanea di Bergamo. Sul podio il direttore musicale del Festival Riccardo Frizza, mentre la regia è affidata a Masdebo, duo di visual artists che ha fatto mostre e performance in Italia e all'estero con collaborazioni importanti nel mondo della musica (ad esempio con Elisa).

Il 18 al teatro Sociale andrà invece in scena Lucia di Lammermoor, o meglio, la versione francese Lucie de Lammermoor che debuttò nel 1839 al Théâtre de la Reinassance di Parigi. Una coproduzione con il teatro Comunale di Bologna, con cui fa il suo debutto sul podio in Italia il francese Pierre Dumoussaud.

La regia invece è affidata a Jacopo Spirei. Il 19 andrà in scena poi Alfredo il Grande, opera firmata 200 anni fa da Donizetti e raramente rappresentata, qui al teatro Donizetti realizzata in forma semiscenica con la regia di Stefano Simone Pintor e la bachetta di Corrado Rovaris. È invece un progetto giovane per i giovani Il piccolo compositore di musica di Johann Simon Mayr realizzato da Francesco Micheli e Giorgio Pesenti con gli allievi della Bottega Donizetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA