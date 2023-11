Michielin, Milano Music Week contro il maschilismo orecchiabile

Il "maschilismo orecchiabile" della musica italiana sarà al centro degli eventi pensati per la prossima Milano Music Week dalla curatrice speciale Francesca Michielin.

Alla manifestazione punto di riferimento del settore, in calendario dal 20 al 26 novembre, la cantautrice e conduttrice di X Factor porterà infatti per la prima volta a teatro, sul palco dei Filodrammatici, il suo podcast Maschiacci, lanciato nel 2020 per affrontare il tema della parità di genere.

In programma anche un panel interamente dedicato al Gender Gap: "Insieme ad artiste che hanno sperimentato l'esperienza della maternità come un ostacolo alla loro carriera, perché così glielo hanno fatto vivere gli altri, alla mia tour manager, l'unica donna in Italia a fare questo lavoro, oltre a diverse attiviste, parleremo - ha anticipato Michielin - di quanto è ancora maschilista il settore della musica in Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA