Inter: Pavard out un mese, poi riabilitazione

L'Inter perde Benjamin Pavard per oltre un mese. Il difensore francese, ko contro l'Atalanta nella gara di sabato, si è sottoposto questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali", spiega l'Inter in una nota, con gli accertamenti che "hanno confermato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Il difensore francese dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo", conclude la società nerazzurra.



