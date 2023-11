Consumi culturali, a Milano oltre il 10% della spesa nazionale

Milano si conferma grande polo di attrazione per i consumi culturali: nel comune si concentra oltre il 10% della spesa nazionale per spettacoli teatrali, balletti e acquisto di libri. Oltre il 25% per spettacoli di lirica. Sono alcuni dei dati contenuti nell'Osservatorio per BookCity Milano su 'Lettura e consumi culturali a Milano', che saranno presentati il 9 novembre alle 10 a Palazzo Reale a cura dell'Associazione Italiana Editori.

L'Osservatorio, alla sua terza edizione, si arricchisce - grazie alla collaborazione con Siae - dei dati di effettiva fruizione, in termini di spesa, di tutti i consumi culturali nel territorio. Dai concerti passando per il teatro e la danza fino agli acquisti in libreria, nel comune di Milano si concentra il 25,2% della spesa nazionale per assistere a spettacoli di teatro lirici, il 15% per spettacoli di balletto, il 10,6% per spettacoli di teatro di prosa, il 10% per l'acquisto di libri nei canali trade (librerie fisiche e online e supermarket), il 5,3% per biglietti del cinema. "Questo progetto - ha detto il presidente di Aie Innocenzo Cipolletta - conferma il nostro impegno per BookCity Milano, manifestazione a cui collaboriamo e in cui abbiamo sempre creduto. Ancor più quest'anno vuole fornire alla città uno strumento utile, grazie a una fotografia reale di ciò che si muove in città, per la pianificazione di efficaci politiche a sostegno del settore culturale il cui peso sull'economia cittadina è di assoluto rilievo".

L'Osservatorio sarà presentato in un evento di anteprima di BookCity - frutto della collaborazione tra Aie, Comune di Milano-assessorato Cultura, BookCity Milano. Interverranno - con l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, ai presidenti di Aie Innocenzo Cipolletta, di Fondazione BookCity Milano Piergaetano Marchetti e di BookCity Milano Luca Formenton - esponenti del mondo del libro, delle mostre, della danza, del teatro e della musica: Alessandra Carra (Ad del Gruppo Feltrinelli), Domenico Piraina (direttore Cultura del Comune di Milano), Lella Costa (direttrice artistica Teatro Carcano), Susanna Beltrami (coreografa, direttrice DanceHaus) e Niccolò Vecchia (direttore artistico di Estate al Castello).





