Champions: Skriniar, rinnovo Inter? Marotta dice quello che dice

"Marotta dice che ho fatto finta di firmare il rinnovo con l'Inter? Sono qua per la partita di domani. Marotta dice quello che dice, io non voglio creare casini e polemiche, io so come è andata e anche la gente del club dell'Inter. Oggi non è il momento di parlare. Voglio solo fare bene per il Psg". Lo ha detto il difensore del Paris Saint Germain, Milan Skriniar, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan rispondendo ad una domanda sul suo addio all'Inter.

"Se ho sentito i miei ex compagni? Ho giocato tanti derby.

Sento i miei ex compagni e ci messaggiamo, abbiamo un buonissimo rapporto e per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde", ha concluso il giocatore slovacco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA