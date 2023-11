Champions: Maignan "nessuna emozione, il Milan deve dare tutto"

"In questo momento non c'è posto per le emozioni, dobbiamo dare tutto. Dobbiamo giocare da Milan, senza emozioni, giocare il nostro calcio": Mike Maignan, portiere rossonero, seduto al fianco di Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions League contro il Psg evita di lasciarsi andare ai ricordi.

Affronterà da avversario, per la seconda volta in pochi giorni, il Psg squadra in cui è cresciuto nelle giovanili. Ma non è il momento di pensare al passato. La situazione del Milan è troppo delicata. "Il Psg è una squadra molto forte ma lo siamo anche noi. Dobbiamo mettere in campo - aggiunge - quello che sappiamo fare. Giochiamo in casa, dobbiamo dare tutto. Lavoriamo per reagire, ritrovare il nostro livello. Abbiamo iniziato piano ma vogliamo andare avanti. Rinnovo col Milan? Mi piace stare qui ma non è questo il momento per parlarne".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA