Judo: Europei; argento per Bellandi, bronzo di Tavano

Arrivano due medaglie per la nazionale italiana di judo impegnata negli Europei a Montpellier. Nella finale dei -78 kg donne Alice Bellandi è stata battuta dalla tedesca Alina Boehm, che ha atterrato la rivale proprio nei secondi finali della sfida. Per la Bellandi, 24enne bresciana, è stato quindi argento.

Nella 'finalina' per il bronzo dei +78 kg donne, la 21enne friulana Asya Tavano si è imposta sull'olandese Karen Stevenson, ottenendo quindi la seconda medaglia per la spedizione azzurra.





