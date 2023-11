Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio in un albergo a Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano, che ospita una trentina di migranti, tutti illesi.

L'allarme è stato dato poco dopo le 15.30. Il rogo si è sviluppato all'interno dell'Hotel Longobardo. Al momento sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme. Trenta stranieri sono stati evacuati.



