Coniugi trovati morti dal figlio nel Milanese, è omicidio-suicidio

I cadaveri di due coniugi italiani, di 54 e 47 anni, sono stati trovati in un appartamento di via Piave, a Corbetta, nel Milanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso (Milano), avvertiti dal 118. I corpi senza vita sono stati ritrovati dal figlio 24enne della coppia, in camera da letto. Entrambi i corpi, secondo i primi rilievi, presentano ferite d'arma da taglio.

Sono in corso i rilievi della Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Milano.

L'ipotesi prevalente è quella dell'omicidio-suicidio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, è probabile che sia stata la donna (una casalinga 47enne di origini ligure) a sferrare diverse coltellate al marito, sorpreso nel sonno. Poi, con la stessa arma (ritrovata dagli inquirenti vicino al suo corpo), la donna si sarebbe suicidata. Secondo le prime informazioni, la 47enne soffriva di problemi psichiatrici e, secondo le testimonianze di alcuni parenti, avrebbe già tentato di togliersi la vita in passato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA