Annalisa si cala dall'alto e conquista il Forum

Annalisa si cala dall'alto per l'inizio del suo primo show al Forum di Assago, il 4 novembre, davanti a 12mila persone. "È stato un ingresso simbolico - spiega incontrando la stampa subito dopo - un modo per entrare direttamente nel vortice del mio live e delle mie nuove canzoni". In un concerto sold out da mesi, che suggella un anno da incorniciare, la cantautrice mette in scena, in un viaggio musicale tra passato e presente, uno spettacolo capace di far entrare il pubblico nel 'vortice' delle sue canzoni, dalle hit del suo percorso artistico e di quelle del nuovo album, E poi siamo finiti vortice, entrato direttamente in testa alla classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Nell'unico show del 2023, l'artista balla, canta, si commuove al primo speech, ripercorre le tappe della sua carriera, da Euforia, La crisi a Sanint-Tropez e Se avessi un cuore a Bollicine, Ragazza Sola e Movimento Lento, fa scatenare il pubblico con Nuda, Tropicana e Disco Paradise, entusiasma con Tsunami, Direzione la vita, Bye Bye, Rosso corallo e Mon amour, si ritaglia un momento al pianoforte, sulle note di Il mondo prima di te e dieci. In chiusura, la cover di Purple Rain, il tormentone Bellissima e il travolgente Indaco violento.

Sul palco i suoi musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), ma anche dodici ballerini diretti da Simone Baroni. La direzione artistica è affidata a Jacopo Ricci, che dà corpo al concetto di 'vortice' e di viaggio nell'evoluzione di Annalisa, fino alla creazione di un avatar dell'artista.

Il Forum suggella un anno eccezionale per la cantautrice: prima donna presente per più di anno nella classifica Fimi/Gfk con un singolo, Bellissima, quattro volte Platino, oltre 1 milione di copie certificate nel 2023 arrivando così a quota 30 Dischi di Platino e 12 Oro, fino alla consacrazione di Forbes Italia che l'ha inserita tra le 100 donne italiane di successo.

Da aprile la aspetta il tour nei palasport: il 6 a Firenze; l'8 a Torino, il 10 di nuovo ad Assago, il 12 a Bari, il 13 a Napoli, il 17 a Bologna, il 19 a Padova, il 21 a Roma.



