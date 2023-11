Pioli, nostra peggior prestazione dell'ultimo periodo

Non cerca scuse, Stefano Pioli, dopo la sconfitta del Milan con l'Udinese: "Abbiamo fatto fatica ed è stata una partita negativa, la prestazione peggiore dell'ultimo periodo. Stasera abbiamo fatica su tutto: nel dare ritmo alla partita e nel capire quando era necessario avere pazienza o affondare. Dispiace", prosegue Pioli. "Non siamo nel nostro momento migliore: siamo stati volenterosi ma non lucidi e qualitativi per sorprendere una difesa così organizzata. Ci aspettavamo una partita del genere", chiude Pioli sull'Udinese.

"Sul nostro canovaccio tattico, invece, abbiamo fatto quel che pensavamo ma non con la velocità necessaria".



