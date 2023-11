Inter, Inzaghi: 'Bel segnale vincere a Bergamo'

"È un bel segnale vincere a Bergamo, è un campo difficilissimo e lo abbiamo visto in tutti questi anni. Abbiamo giocato undici partite, non siamo neanche a un terzo del campionato, è un passo importante ma dobbiamo continuare così. Era una partita che sapevamo sarebbe stata difficile, i ragazzi però sono stati bravissimi. Così il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato, intervistato da Dazn, la vittoria contro l'Atalanta. "Sappiamo che l'Atalanta è una grande squadra, che non aveva mai preso gol né perso in casa, ma siamo venuti qui e abbiamo creato tantissimo. Pavard? Bisognerà aspettare, è l'unica nota negativa della serata perché nello scontro con Lookman la rotula un pochettino è uscita e poi rientrata - ha aggiunto -. Il ragazzo è tranquillo, i dottori quando ci sono questi infortuni si prendono del tempo, ma per un pochettino di tempo lo perderemo. Gol del 2-1? Sembrava fallo, ma per l'arbitro in quei momenti non è semplicissimo, ha adottato per tutta la partita lo stesso metro e penso abbia arbitrato bene", ha concluso.



