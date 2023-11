Calcio: Palladino, Machin è stato impresentabile per 4 mesi

L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, alla vigilia della trasferta a Verona, ritrova D'Ambrosio ma attende ancora Izzo: "Mi auguro di averlo nel più breve tempo possibile, ma il dottore ci saprà dire di più. In ogni caso, deve ancora togliere i punti". Poi il mister non risparmia una tirata d'orecchie a Machin: "L'anno scorso ha fatto un grande percorso, perché nei primi 4 mesi non era presentabile come atteggiamento. Era svogliato, poi è cambiato.

Quest'anno ha fatto un grande ritiro, poi quando non ha trovato spazio ha fatto di nuovo passi indietro. E ora si è rimesso in riga. È comunque un giocatore che non deve mai sbagliare l'atteggiamento: ha dalla sua la fortuna di avere grandi qualità fisiche e tecniche e può giocare in varie posizioni del campo".





